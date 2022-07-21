حجة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وقد راجع العيادات خلال شهر يونيو من العام الجاري 1.643 مستفيدا، منهم 173 شخصا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و 70 مريضا في قسم الطوارئ، و 506 مستفيدين في عيادة الباطنية، و 36 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 817 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 32 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 20 مستفيدا.وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 343 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:34ت م0104