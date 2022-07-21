القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساختتمت اليوم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية، بمشاركة المملكة التي رأس وفدها وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف.ووافق المجلس في ختام اجتماعاته على الموضوعات الـ 18 التي يتضمنها الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ31 المقررة في الجزائر نوفمبر القادم.وتضمنت الموضوعات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، والإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021 – 2030)، والتعاون الفضائي العربي، والتنمية الزراعية العربية المستدامة، والأمن الغذائي العربي، والاستعمال العقلاني للمكننة في المحاصيل الكبرى وتنمية تقنيات تسيير الأراضي لتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحافظة، واستدامة المراعي العربية.وطالب المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصياغة مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة في الملف الاقتصادي والاجتماعي، المقترح صدورها عن القمة وفق المناقشات التي جرت خلال هذا الاجتماع، ورفعها إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.// انتهى //16:35ت م0105