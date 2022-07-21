الجوف 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستنطلق النسخة الأولى لمعرض القهوة والشوكولاتة، بتنظيم أمانة منطقة الجوف وإحدى المؤسسات الخاصة، بمشاركة واسعة من رواد ورائدات الأعمال والمنتجين في مجال القهوة والشوكولاتة بمنطقة الجوف، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.ويتضمن المعرض الذي يستمر 5 أيام بين الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الواحدة والنصف صباحاً، أجنحة للقهوة والشوكولاتة والقهوة السعودية، والأسر المنتجة، وشركاء من العلامات التجارية الرائدة في صناعة هذه المنتجات بالمنطقة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في المعارض المتخصصة بالأنشطة المختلفة، ودعم ملاك هذه الأنشطة التجارية من السعوديين من الجنسين، إضافةً إلى تنمية الحراك السياحي والترفيهي بالمنطقة للفئات العمرية كافة.// انتهى //16:35ت م0106