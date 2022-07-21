حجة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 3.316 مستفيدا، خلال شهر يونيو 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 424 مريضا، وعيادة الطوارئ 83 فردا، وعيادة الباطنية 1.080 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 53 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 1.658 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 20 مستفيدا.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 401 مريض، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:35ت م0107