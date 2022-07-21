الرياض 22 ذوالحجة 1443 الموافق 21 يوليو 2022 واس.اختتم مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عامه التدريبي 2021-2022م، بتدريب (4113) متدرباً في مرحلة البكالوريوس و(419) متدرباً من برامج الدراسات العليا.وعمل المستشفى خلال هذا العام على اعتماد وتجديد العديد من البرامج مثل: برنامج الاختصاص السعودي للتخصص الدقيق طب تطور وسلوك الطفل، والتخصص الدقيق لطب طوارئ الأطفال، والطب الباطني، والطب النفسي، وتخصص الأشعة التشخيصية، وتخصص طب الطوارئ والجراحة العامة، بالإضافة إلى أمراض النساء والولادة، وتخصص طب الأسرة، وطب الأطفال، وطب التخدير، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتخصص جراحة العظام.وفي السياق ذاته نظمت إدارة بنك التبرع بالدم حملتين مجتمعية للتبرع بالدم لصالح المرضى المحتاجين بالمستشفى الجامعي، وكذلك نظمت الإدارة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، لحث المنسوبين والمراجعين على ضرورة التبرع بالدم.// انتهى //16:39ت م0109