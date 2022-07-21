عام / المعهد الصناعي الثانوي بجازان يعلن مواعيد القبول للدبلوم والبرامج المهنية
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
جيزان 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ ، وذلك ابتداءً من الاحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة الجاري، في تخصصات قسم الحاسب الآلي ، و قسم التبريد والتكييف ، و قسم الإنشاءات المعدنية – اللحام ، و قسم الكهرباء – الإنشائية ، و قسم المحركات والمركبات ، و قسم ميكانيكا تشغيل آلات – إنتاج .
وسيكون التسجيل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx ، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، شهادة اتمام الصف الأول ثانوي، او شهادة إتمام الصف الثاني ثانوي، والمتقدم للبرنامج المهني خريج المرحلة المتوسطة فقط ، و أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ، وأن لا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة ، وأن يكون المتدرب متفرغاً للتدريب وغير مرتبط بعمل أو ملتحق بأي منشأة تدريبية أو تعليمية أخرى ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك .
وسيحصل المتدرب على العديد من المميزات والحوافز تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها ( 800) ريال ، و فرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي ، وحصوله عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة ، علاوة على فرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية ، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى 300 الف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني .
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