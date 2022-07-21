جيزان 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ ، وذلك ابتداءً من الاحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة الجاري، في تخصصات قسم الحاسب الآلي ، و قسم التبريد والتكييف ، و قسم الإنشاءات المعدنية – اللحام ، و قسم الكهرباء – الإنشائية ، و قسم المحركات والمركبات ، و قسم ميكانيكا تشغيل آلات – إنتاج .وسيكون التسجيل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx ، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، شهادة اتمام الصف الأول ثانوي، او شهادة إتمام الصف الثاني ثانوي، والمتقدم للبرنامج المهني خريج المرحلة المتوسطة فقط ، و أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ، وأن لا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة ، وأن يكون المتدرب متفرغاً للتدريب وغير مرتبط بعمل أو ملتحق بأي منشأة تدريبية أو تعليمية أخرى ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك .وسيحصل المتدرب على العديد من المميزات والحوافز تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها ( 800) ريال ، و فرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي ، وحصوله عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة ، علاوة على فرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية ، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى 300 الف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني .// انتهى //16:54ت م0111