الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسيحتفي برنامج قيادات عالمية بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال) هذا العام بالدفعة الرابعة من برنامجه الأكاديمي الطموح لتنمية المهارات القيادية للنساء، وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي تستضيف أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2022.وقالت المؤسس المشرف العام على برنامج قيادات عالمية جورج تاون نوف بنت عبدالله الراكان: إن البرنامج يضم قياديات بثقافات متنوعة من 20 دولة في العالم شاركن بتجاربهن وتخصصاتهن المختلفة، ويطمحن لتطويرها حتى يتمكن من العمل والقيادة بفاعلية، والمشاركة في عملية التطوير المؤسساتي في أماكن عملهن.وأفادت أن البرنامج يسعى لتأهيل النساء للقيادة في جميع أنحاء العالم بمحتوى وتجارب ثرية، مبينة أن هذه أول دورة حضورية للبرنامج منذ إطلاقه عام 2020، وتضم قائمة المشاركات قياديات من: المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.// انتهى //17:05ت م0113