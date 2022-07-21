الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ.وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وليتوانيا، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //17:14ت م0114