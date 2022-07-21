براغ 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسالتقى معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية التشيكية بالعاصمة براغ، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية التشيك للدول غير الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنموي مارتن تلابا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك.وجرى خلال اللقاء، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد .// انتهى //17:18ت م0116