أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستتميز منطقة عسير بالعديد من التجارب السياحية الممتعة، حيث تجمع الكثير من المقومات الطبيعية التي تمنح المنطقة زخماً خاصاً، ولعل ممشى الضباب على قمم جبال أبها واحد من أجمل عجائب الطبيعة في المملكة والمنطقة العربية بأكملها، حيث يمنح الزوار شعوراً بالتحليق بين السحاب والضباب.ويقع الممشى في حي الضباب، الذي يطل على جبال تهامة، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة ساحرة لا تنسى، حيث يوفر الممشى مناظر جبلية رائعة؛ فهو ممر معلق يبلغ عرضه 14 متراً ويمتد لمسافة سبعة كيلومترات، ويضم مناطق للجلوس وملاعب للأطفال، كما تتميز منطقة الممشى بالعديد من المرافق والخدمات والمطاعم والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال.وإضافة إلى جمال المنطقة، هناك العديد من الشلالات التي تجد شعبية واسعة بين الزوار، حيث تضفي مزيداً من السحر في المساء، يضاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير من سحر وخصوصية وثراء سياحي لا يضاهى.وتعد عسير إحدى أبرز الوجهات السياحية، ليس في المملكة فحسب، بل في المنطقة العربية بأكملها، حيث تشهد هذه الأيام حركة سياحية نشطة من داخل المملكة وخارجها، تزامناً مع فصل الصيف، الذي تتمتع فيه عسير والعديد من مناطق ومدن المملكة بأجواء فريدة، يستمتع خلالها السياح والزوار من المملكة ودول الخليج ودول المنطقة بالأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وكذلك بالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والتعرف على العمق التاريخي والتنوع الثقافي بالمملكة، مع مشاركة فاعلة من القطاع السياحي الخاص.وعسير وجهة للباحثين عن الأجواء الرائعة، فهي تتمتع بالمناخ الجبلي البارد والطقس الممطر والضبابي اللذين يجذبان الزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها. كما يعد ممشى الضباب أحد أكثر الأماكن جذباً للزيارة في أبها، إلى جانب معالمها الأخرى من قلاع تاريخية ومناطق أثرية ومتاحف وأسواق شعبية وقرى تراثية، وهو ما يجعل منطقة عسير بأكملها أيقونة سياحية طبيعية لا مثيل لها في المنطقة.كما أتاحت (روح السعودية) (visitsaudi.com) للسياح والزوار تنظيم زيارتهم السياحية إلى منطقة عسير واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة، من خلال منصاتها المختلفة، التي تعرض كافة الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، كما توفر (روح السعودية) للسياح والزوار المعلومات والخدمات كافة على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثماني لغات، بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بالسائح من خلال الاتصال بالرقم (930).// انتهى //18:17ت م0125