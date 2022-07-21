القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.// انتهى //18:19ت م0127