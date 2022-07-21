القاهرة 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط ٩ قتلى وعدد من الجرحى.وأكد "أبو الغيط" في بيان له اليوم مساندة الجامعة العربية للعراق في رفض وإدانة الاعتداءات، وأي تعدٍّ أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية.// انتهى //18:21ت م0128