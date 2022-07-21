سياسي / الأمين العام للجامعة العربية يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفضه الاعتداء على سيادة العراق
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
القاهرة 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط ٩ قتلى وعدد من الجرحى.
وأكد "أبو الغيط" في بيان له اليوم مساندة الجامعة العربية للعراق في رفض وإدانة الاعتداءات، وأي تعدٍّ أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية.
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18:21ت م
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