لندن 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها تجاه الأوضاع في محافظة دهوك بعد عملية القصف التي وقعت وراح ضحيتها 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وجُرح 23 آخرون.وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: "المملكة المتحدة تعرب عن قلقها البالغ لنبأ وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة اعتداء في قضاء زاخو بمحافظة دهوك يوم 20 يوليو".وقدم المتحدث تعازي بلاده لجميع المتأثرين، معرباً عن مساندة المملكة المتحدة للسلطات العراقية في التحقيقات التي تجريها حول الحادثة.// انتهى //18:27ت م0130