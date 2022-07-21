إسلام آباد 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسدعت باكستان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة من أجل دفع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى الذي عُقِد بشأن "أفريقيا التي نريدها: إعادة التأكيد على تنمية أفريقيا كأولوية لدى نظام الأمم المتحدة"، مضيفاً أن جائحة فيروس كورونا دفعت بـ43 مليون شخص إلى الفقر المدقع في أفريقيا فقط، حيث تسببت في تدمير اقتصادات وعرّضت سبل العيش للخطر حول العالم.وقال وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم: إن حالة الطوارئ العالمية بشأن الغذاء والوقود والتمويل تسببت في وقف الجهود المبذولة؛ من أجل تحقيق انتعاش شامل ومستدام، مشيراً إلى أن تغير المناخ أسهم أيضاً في هذه التحديات وزاد من تفاقمها.وأكد أن الالتزامات المناخية الطموحة التي قُطِعت في مؤتمر جلاسجو "كوب 27" يجب أن تتحول إلى عمل، وإلى تنفيذ الاتفاقات والالتزامات.// انتهى //18:44ت م0131