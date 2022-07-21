القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وذلك بحضور وزير الزراعة والغابات المكلف الدكتور أبو بكر عمر البشري، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور الدكتور إبراهيم الدخيري.ووجه أبو الغيط خلال اللقاء بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع السودان (وزارتيْ الزراعة والماليةَ) لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، على أن يتولى تنسيق أعمالها من جانب الجامعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم ومشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة؛ تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على القمة العربية القادمة في الجزائر.وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له إلى أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء التزام الجامعة العربية الكامل بدعم جهود إنجاح المدة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان؛ تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد.وأوضح أن اللقاء تناول عرضاً متكاملاً مقدماً من الوزيرين السودانيين حول وضع الأمن الغذائي الحرج الذي تواجهه كثير من دول المنطقة العربية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكوارث الجفاف وتغير المناخ.// انتهى //18:44ت م0132