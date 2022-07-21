الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسوقعت منصة "مكاني" مع إحدى الشركات الوطنية اتفاقية لبيع تذاكر المباريات والفعاليات عبر المنصة الإلكترونية التي تُعنى بخدمات حجز وشراء تذاكر الفعاليات ومباريات كرة القدم.وتعنى هذه الشراكة المتمثلة في الاتفاقية الموقعة، بتنظيم آلية بيع التذاكر الإلكترونية الخاصة بحضور مباريات كرة القدم التي يحتضنها ملعب (مرسول بارك)، وباقي الفعاليات الرياضية أو غيرها المقامة في الملعب، وذلك عبر منصة "مكاني" الإلكترونية التابعة لمؤسسة البريد السعودي "سبل".وتأتي الاتفاقية امتداداً للعلاقات الإستراتيجية بين "سبل" والقطاع الخاص، بهدف الارتقاء بخدمة عملائها، والتوسع في الخدمات اللوجستية للمؤسسة، بما يتناسب مع إستراتيجيات التحول فيها، ويخدم تنفيذ مبادراتها وخططها المستقبلية، المتسقة مع مضامين رؤية المملكة 2030، معتمدةً في ذلك على إمكاناتها وكوادرها الوطنية.يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تقدم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتسهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.// انتهى //18:56ت م0133