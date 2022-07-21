مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسنقلت الخطوط الجوية السعودية من خلال مبادرتها المجانية التي نفذتها خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بعنوان "الأمتعة أولا" وتُعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات، تتضمنُ إصدارَ بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب تسلّم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 24 إلى 72 ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، ومنذ بداية عملية مغادرة الحجاج إلى أوطانهم حتى اليوم نقلت أكثر من 70 ألف حقيبة تعود لأكثر من 40 ألف حاج من مختلف الجنسيات مغادرين على متن أكثر من 120 رحلة جوية.وأوضحَ المدير العام للمحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي أن المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 200 ألف حاج لهذا العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتا النظر إلى أن المبادرة ستنفذ بمشيئة الله في المدينة المنورة لخدمة زوار المسجد النبوي يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري.وبيّن الدكتور هاني الحتيرشي أن المبادرة تعمل على إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بواسطة مركبة خاصة مزودة بأجهزة خاصة لطباعة بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة، وميزان لوزن الأمتعة، وإنهاء جميع إجراءات السفر وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة مع أخذ أمتعتهم ونقلها إلى الموقع المخصص لذلك؛ لتغليفها ومرورها على إجراءات الفحص الأمني الأولي بوجود مسؤولي البعثات والشركات ومندوب الخطوط السعودية للتأكد من خلوها من السوائل أو أي مواد محظور نقلها جويا، ثم تخزينها في منطقة مخصصة إلى أن يتم طلبها في المطار قبل الرحلة بـ 12 إلى 18 ساعةً.// انتهى //18:56ت م0134