أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسنوّه رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، عبدالله الجنيبي بالمقومات التي تمتلكها منطقة عسير، التي تحتضن البطولة، الأمر الذي أسهم بشكلٍ رئيس في سير العملية التنظيمية لهذا التجمع الرياضي العربي بصورة سلسة ومثالية، وتحديداً في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، مثمناً للاتحاد العربي لكرة القدم تمسكه بإقامة البطولة بصفةٍ دورية، إذ إنها تشهد عامها الثالث توالياً، مشيداً بدور اللجان كافة، وعموم بعثات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وتناغمهم لإنجاح هذا الحدث العربي الكبير.وأكد الجنيبي أن البطولة تشهد في هذه النسخة مشاركة 18 منتخباً يدير مواجهاتهم 30 حكماً، لافتًا النظر إلى أن هذا الأمر يمثل نجاحاً كبيراً للبطولة، مؤكداً أن مدينة أبها أبهرت الجميع من حيث التحضيرات والبنية التحتية الرياضية والسياحية المتميزة، لا سيما المنشآت الخاصة باستضافة البطولة.يذكر أن منطقة عسير استقبلت عدداً من بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة قبل انطلاقها بعدة أيام، كما جُهّزت المنشآت الرياضية لهم، بما يتناسب مع إقامة التدريبات والإعداد الفني للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بالمنتخبات.// انتهى //19:16ت م0135