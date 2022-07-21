الرباط 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، بوزراء الشباب والرياضة وممثلين لعدد من الدول الأفريقية وقيادات الاتحاد الأفريقي للشباب، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ودولهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم.وأشار الدكتور المالك بالمناسبة إلى انفتاح المنظمة على التعاون غير المحدود لتنفيذ برامج ومشاريع عملية تعود بالنفع على الجميع، مبرزاً أن المنظمة تولي أهمية خاصة للشباب، وتنفذ عدداً من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدراتهم ودعمهم في مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن.وخلال اللقاء، ثمن المسؤولون الأفارقة ما تقوم به المنظمة من أدوار في خدمة دولها الأعضاء، وانفتاحها على التعاون مع الدول غير الأعضاء.// انتهى //19:30ت م0141