اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.94 .
اليورو 0.98 .
الجنيه الإسترليني 0.83 .
اليوان الصيني 6.76 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1709.6 دولارات أمريكيًا للأوقية.
الفضة 18.685 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 860.3 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1870.18 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 104.34 دولارات أمريكيًا.
نايمكس خفيف 96.65 دولارًا.
نفط الغاز 1019.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 8.012 دولارات.
غاز البروبان 5351 دولارًا.
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