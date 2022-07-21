عمّان 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية الهجوم الذي استهدفَ منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.وأكدت وزارةُ الخارجية الأردنية - في بيان اليوم- تضامنَ الأردن مع العراق،ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنه واستقراره وسيادته ،مشددةً على أن أمن العراق واستقراره ركيزةٌ أساس لأمن واستقرار المنطقة.وتقدَّمت الوزارة بتعازيها إلى العراق حكومةً وشعباً وإلى ذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //21:32ت م0153