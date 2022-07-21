الخرطوم 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسوَقَّعَ البنكُ الدولي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالخرطوم اليوم، اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار لتقديم مساعدات مباشرة للسودانيين تخفيفًا للضغوط الاقتصادية المتزايدة.وأكد البيان المشترك للبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي أن المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في السودان، مبينًا أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان، لافتًا إلى أن الأولوية ستعطي للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.ويستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، كما يهدف إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية سودانية بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه البرنامج الأممي.// انتهى //22:07ت م0156