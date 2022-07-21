الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب - غداً الجمعة - مع نظيره المنتخب البحريني، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم «المانيا - اليونان 2023م»، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».وعَبَّرَ الأخضر الشاب إلى الدور نصف النهائي بعد وصافته المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على منتخبي إيران وكوريا، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي الكويت واليابان،إذ تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.وضمن الاستعداد لمواجهة نصف النهائي، فرض الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد ومساعده موسى هزاع، اليوم الخميس حصتين تدريبيتين، الأولى عبارة عن حصة فيديو، تخللت مقتطفات للمواجهات السابقة في دور المجموعات، وشرح السلبيات والايجابيات فيها، فيما شملت الحصة الثانية على بعض الخطط التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي.// انتهى //22:15ت م0159