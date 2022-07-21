الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستنطلقُ غداً وعلى مدى يومين، بطولة "المنطقة الغربية لفنون القتال المتنوع 2022"، المخصصة لفئات البراعم والناشئين والشباب والكبار، بالصالة المغلقة في جامعة الأعمال والتكنلوجيا في محافظة جدة.وخصصت فئة البراعم للأعمار من 12-13 سنة، في وزن ( 31 - 34 - 37 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 57)، بينما جاءت فئة الناشئين للأعمار من 14-15 سنة ووزن ( 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 62 - 67 - 72 - 72)، فيما ستكون فئة الشباب للأعمار من 16-17 سنة في وزن ( 52.2 - 56.7 - 61.2 - 65.8 - 70.3 -77.1 - 83.9 - 93 - 93.1 - 120.1 كجم )، في حين حددت فئة الكبار للأعمار 18 سنة فما فوق ووزن ( 56،7 - 61،2 - 65،8 - 70،3 - 77،1 - 83،9 - 93 - 93).يذكر أن اللجنة الفنية كانت قد أنهت - اليوم - وزن اللاعبين والفحص الطبي النهائي لهم، إلى جانب عقد الاجتماع الفني للمدربين والحكام.// انتهى //22:18ت م0161