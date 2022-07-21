القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واستوّج منتخب مصر لكرة السلة بلقب البطولة العربية للشباب بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (76 - 64) في المباراة النهائية التي أقيمت بالقاهرة اليوم.وتفوق المنتخب المصري على مدار الأشواط الأربعة، إذ أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-12، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهى بتقدمه بنتيجة 34-26.واستمر التفوق للمنتخب المصري في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 55-45 ، وحافظ منتخب مصر على تقدمه في الشوط الرابع والأخير، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 76-64.// انتهى //22:20ت م0164