رياضي/ منتخب مصر للشباب يتوّج بلقب البطولة العربية لكرة السلة
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واس
توّج منتخب مصر لكرة السلة بلقب البطولة العربية للشباب بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (76 - 64) في المباراة النهائية التي أقيمت بالقاهرة اليوم.
وتفوق المنتخب المصري على مدار الأشواط الأربعة، إذ أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-12، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهى بتقدمه بنتيجة 34-26.
واستمر التفوق للمنتخب المصري في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 55-45 ، وحافظ منتخب مصر على تقدمه في الشوط الرابع والأخير، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 76-64.
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22:20ت م
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