عام / مصر تسجلُ هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
سجلت محطاتُ الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر، بمدينة دهب بجنوب سيناء.
وأفادَ رئيسُ المعهد الدكتور جاد القاضي - في بيان له اليوم- أنَّ الهزةَ الأرضيةَ وقعت على بعد 20 كم جنوب شرق مدينة دهب وعلى عمق 15 كم، مؤكدًا أنه لم يردْ للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
// انتهى //
22:20ت م
0165