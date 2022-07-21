القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واسسجلت محطاتُ الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر، بمدينة دهب بجنوب سيناء.وأفادَ رئيسُ المعهد الدكتور جاد القاضي - في بيان له اليوم- أنَّ الهزةَ الأرضيةَ وقعت على بعد 20 كم جنوب شرق مدينة دهب وعلى عمق 15 كم، مؤكدًا أنه لم يردْ للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.// انتهى //22:20ت م0165