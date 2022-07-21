نجران 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واساختتم فرع هيئة الصحفيين بنجران - اليوم - فعاليات الصالون الإعلامي الخامس بعنوان " الاعلام والاقتصاد ".وأوضحَ المتحدثُ الرسمي لفرع هيئة الصحفيين بنجران علي زينان، أنَّ الصالونَ خلص إلى عددٍ من التوصيات، شملت بحث إمكانية إنشاء مراكز متخصصة للتدريب، إلى جانب تنشيط العمل الإعلامي الرزين بالتعاون مع الجهات المختصة، لإبراز منطقة نجران وما تتميز به من معالم سياحية وثقافية، ومقومات اقتصادية وصناعية وتنموية، وأجواء معتدلة، وتوفير منصات رقمية لنشر المعلومات عن المنطقة؛للإسهام في تطوير المنطقة وتشجيع الاستثمار فيها.وكانت فعاليات الصالون الإعلامي انطلقت الثلاثاء الماضي بحفل ثقافي، رعاه صاحب السموُّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،وذلك بمقر إمارة المنطقة.// انتهى //22:27ت م0166