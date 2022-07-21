أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستختتمُ يوم غدٍ الجمعة، الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، خلال المدة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل.ويلتقي في ختام الجولة منتخب تونس مع منتخب البحرين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، لحساب المجموعة الخامسة، بينما يلعب من المجموعة السادسة منتخب المغرب مع منتخب السودان على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.// انتهى //22:29ت م0167