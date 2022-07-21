القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري أمام مضيفه فريق إيسترن كومباني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد إيسترن إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //23:09ت م0169