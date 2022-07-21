رياضي / الاتحاد السكندري يتعادل مع إيسترن كومباني في الدوري المصري لكرة القدم
الخميس 1443/12/22 هـ الموافق 2022/07/21 م واس
القاهرة 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
تعادل فريق الاتحاد السكندري أمام مضيفه فريق إيسترن كومباني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد إيسترن إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر.
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23:09ت م
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