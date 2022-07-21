أبها 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب المصري على نظيره العماني بهدف دون رد، خلال مواجهتهما - اليوم - على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، في انطلاق مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.وسجل هدف مصر اللاعب أحمد حواش، في الشوط الأول من زمن المباراة، التي نال فيها زميله رأفت خليل جائزة أفضل لاعب.وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، يليه منتخب عمان ثم منتخب الصومال، الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.// انتهى //23:43ت م0171