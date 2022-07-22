القاهرة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واستوج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس مصر موسم (2020-2021)، بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.وحصد الزمالك بهذا الفوز لقب كأس مصر للمرة الـ 28 في تاريخه، ليقلص الفارق مع الأهلي أكثر أندية مصر تتويجًا باللقب برصيد 37 بطولة.ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر، ليجمع الثنائية المحلية لموسم (2020-2021)، بعدما حصد لقب الدوري في نفس الموسم.// انتهى //01:27ت م0002