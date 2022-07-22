الرباط 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 مأقيم في العاصمة المغربية الرباط مساء أمس, الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) لموسم 2022.وتوج فريق الوداد الرياضي المغربي بجائزة أفضل فريق أفريقي وهو ثاني تتويج له على إثر فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما توج حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب ممارس داخل القارة الأفريقية.وأحصت السينغال عدد من الجوائز لهذا الموسم 2022 حيث فاز منتخب السنغال بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا, وفاز المدرب السنغالي أليو سيسي كأفضل مدرب، وفاز السنغالي ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني, وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب السينغالي بابي ماتار سار لاعب نادي توتنهام، وجائزة أفضل هدف للسنغالي باب عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني.وتوج فريق ماميلوندي صانداونز الجنوب إفريقي جائزة أفضل ناد لكرة القدم لفئة (نساء)، وجائزة أفضل لاعبة للغانية إيفلين بادو، وجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا للنجيرية أسيسات أشوالا، وجائزة أفضل مدرب للمنتخب الجنوب أفريقي فئة (نساء) المدربة لديزيري إليس.// انتهى //01:28ت م0003