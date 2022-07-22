سيئول 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم أن أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر السادس على التوالي في يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والفحم والخدمات.وبلغ مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس رئيسي لتضخم المستهلكين، عند 120.04 الشهر الماضي، بزيادة 0.5% عن الشهر السابق له، وفقًا لبيانات أولية من بنك كوريا (BOK).ويُخشى أن تؤدي الزيادة في أسعار المنتجين إلى زيادة الضغط التصاعدي على تضخم المستهلك، ما يمكن أن يترجم إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.وقد ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 6% على أساس سنوي، في أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من 24 عامًا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.هذا وقد رفع البنك المركزي في أواخر مايو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.75% للسيطرة على التضخم، وهي الزيادة الخامسة من نوعها منذ أغسطس من العام الماضي.// انتهى //04:29ت م0006