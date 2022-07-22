المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسوصل إلى المدينة المنورة ١٦,٦٠٥ حجاج من عدة جنسيات, فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام ١٥٧,٥٥٠ حاجاً.وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ١٤٦,٦٠٩ حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر ٧,٦٦٠ حاجاً, في حين وصل ٣١٧٤ حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.وبيّنت الإحصائية, مغادرة ١١,١٢٥ حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر, بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ ٨٣,٢٣٤ حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ٧٤,٣١٦ حاجاً حتى مساء أمس.// انتهى //06:17ت م0008