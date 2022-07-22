القاهرة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تهدف لأن تساهم نتائج القمة العالمية للمناخ "كوب ــ 27" المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ في وضـع العالم على الـطـريـق الـصـحـيـح نـحـو تحويل الـتـعـهـدات والـوعـود إلـى تنفيذ فعلى على الأرض وخاصة جهود خفض الانبعاثات ودعم الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ.وتناقلت تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.ونشرت صحف الجمعة تنديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتهديده لأفق السلام باعتباره عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.وسلطت الضوء على إدانة مصر وجامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأنبأت صحف القاهرة عن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب المنقسمة في البلاد ما من شأنه إطلاق حملة انتخابية مبكرة.// انتهى //09:27ت م0016