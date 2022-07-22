الرباط 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإعلان رئيسة الوفد الأمريكي المشارك في القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، أليس أولبرايت عن قرار واشنطن استثمار مليارات الدولارات في أفريقيا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام بالقارة، بالتعاون مع القطاع الخاص.وتناقلت إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقد قمة (أمريكية - أفريقية) في منتصف ديسمبر المقبل بواشنطن، من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين بشأن الأولويات العالمية المشتركة.وأخبرت صحف الجمعة، عن قرار السلطات الانتقالية في مالي طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، في سياق علاقات متوترة بين مالي وشركائها الدوليين.وتطرقت إلى الأزمة السياسية التي دخلتها إيطاليا، بعد تقديم رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، وذلك في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.وسلطت الصحف الضوء على موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح أجزاء من القارة الأوروبية، لافتة إلى أن أكثر من 1500 شخص قد لقوا حتفهم في كل من إسبانيا والبرتغال بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.وتناقلت صحف الرباط تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي عبر أمس، عن قلقه المتزايد بشأن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة بمناطق بالعالم.// انتهى //09:43ت م0017