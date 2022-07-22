تونس 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية في تونس اليوم لعملية الاستفتاء على الدستور الذي أصدره الرئيس قيس سعيد يوم الاثنين القادم.وأخبرت الصحف عن استئناف ليبيا تصدير النفط بعد توقف استمر لشهور، فيما قالت القيادة الجديدة لمؤسسة النفط الليبية إن ناقلة نفط رست في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من النفط الخام، وستتجه بعد ذلك إلى إيطاليا.وألقت الضوء على توقعات للأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، بأن تستمر تداعيات موجة الحر الشديد التي تضرب القارة الأوروبية حتى عام 2060 على الأقل، محذرًا خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة مؤخرًا، من الأضرار التي قد تلحق بصحة الفرد والاقتصاد والإنتاج الزراعي والسياحة على خلفية هذه التغيرات المناخية.وكتبت صحف تونس عن توقيع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مرسومًا بحل البرلمان، بما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا غداة استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.// انتهى //10:43ت م0019