إسلام آباد 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات الموجة الجديدة للأمطار الموسمية التي تعرضت لها مناطق مختلفة من باكستان، والتي أدت إلى حدوث فيضانات وسيول تسببت في خسائر بشرية ومادية.واهتمت بانعقاد انتخاب الرئيس الجديد لإقليم البنجاب الباكستاني اليوم، بعد أيام من انتصار حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان في الانتخابات التكميلية التي انعقدت في هذا الإقليم الذي يعد أكبر وأهم أقاليم البلاد.وأخبرت عن تأكيد باكستان حرصها على بناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشطبت اليابان باكستان من فئة الدول المدرجة في القائمة الحمراء فيما يتعلق بمخاطر فيروس كوفيد-19.وأشارت في الشأن الاقتصادي إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية، في حين أشار تقرير لبنك التنمية الآسيوي إلى ارتفاع معدل التضخم في باكستان من 12 إلى 21 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات منها تقرير الأمم المتحدة الذي كشف عن أن أكثر من نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأداء رانيل ويكريميسينغه الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ست مرات اليمين رئيسا للبلاد.// انتهى //10:46ت م0020