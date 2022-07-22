طوكيو 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع مدعومة بمكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي تأثرت بارتفاعات في وول ستريت، إضافة إلى أسهم شركات الشحن التي صعدت بعد تسجيل مكاسب قوية.وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.4 في المئة، ليغلق عند مستوى 27914.66 نقطة, فيما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.28 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1955.97 نقطة.// انتهى //11:27ت م0021