الخرطوم 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توقيع البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالخرطوم أمس، اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار لتقديم مساعدات مباشرة للسودانيين؛ لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.وأولت اهتمامًا بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وجدد أبو الغيط خلال اللقاء التزام الجامعة الكامل بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد.ونقلت صحف الجمعة عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دوول، أن المفوضية الأوربية لا تنحاز لطرف سياسي دون آخر، وإنها تدعم الشعب السوداني في تعدده وتنوعه، مؤكدًا أن المشهد السياسي يجب أن يكون مفتوحًا أمام جميع الأطراف للمشاركة بصورة متكافئة.وأخبرت عن تسجيل الجهاز المركزي للإحصاء السوداني تغير معدل السنوي (التضخم) لشهر يونيو 148.88% مقارنة بمعدل 192.21% لشهر مايو بانخفاض قدره 43.33 نقطة.وعرجت صحف الخرطوم على لقاء وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح سعد، بوزيرة التجارة والصناعة الهندية انوبريا باتيل بدلهي أمس، وبحث خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:27ت م0022