لندن 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالحملة الدعائية للمترشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مشيرة إلى أن ملف خفض الضرائب بات يشكل التذكرة الرابحة في سباق الفوز بالمنصب.وتطرقت إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة التأشيري لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات، وذلك ضمن خطط كبح جماح التضخم المتصاعد في دول المجموعة .وعرجت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع السياسية في إيطاليا بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وحل البرلمان، مبرزة توقع فوز أقصى اليمين في الانتخابات العامة القادمة.وتناولت ترقب المجتمع الدولي التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر مواني البلاد الجنوبية.وكتبت صحف لندن عن بدء الرئيس السريلانكي الجديد، رانيل ويكريمسينغه، مهامه التنفيذية وسط تحديات كبيرة في مقدمتها فرض هيبة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية.// انتهى //11:48ت م0024