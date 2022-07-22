الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مقر الوزارة بالرياض أجهزة شواحن السيارات الكهربائية المخصصة لموظفي ومراجعي ديوان الوزارة .وتسعى الوزارة من تقديم هذه الخدمة إلى تعزيز ثقافة تبني تقنيات مستقبل النقل وفق أفضل التقنيات الحديثة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتعزيز التكامل في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة تحقيقاً لمستهدفات ومخرجات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يذكر أن استخدام تقنيات النقل الحديثة سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعل أمر التحول لتطبيق التقنيات الحديثة واقع نلمسه، حيث ستواصل منظومة النقل والخدمات اللوجستية على الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، من خلال تكثيف العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتنويع الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص ضمن خططها، لتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في جميع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن.// انتهى //13:02ت م0025