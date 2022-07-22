عمّان 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.7%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2593.3 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 10.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 28.3 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 20.8 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 22.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 19281 صفقة.// انتهى //13:10ت م0026