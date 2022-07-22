سكاكا 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأعلنت جامعة الجوف موعد فتح التسجيل والقبول للعام الجامعي القادم 1444 هـ ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من يوم الأحد 02 / 01 / 1444 هـ وذلك في عدد من التخصصات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة المتقدمين التأكد من صحة إدخال بيناتهم من خلال زيارتهم البوابة الإلكترونية: edug.ju.edu.sa/ju/init ، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa .// انتهى //13:15ت م0028