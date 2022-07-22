الباحة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسيمثل منتزه الشروق، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة .وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن المنتزه سيخدم المحافظات والقرى والمراكز الواقعة شرق مدينة الباحة وسيكون في أوقات المواسم رديفاً لكل من منتزه رغدان ومنتزه الأمير حسام، مؤكداً أن هذا المنتزه سيسهم في رفع جاهزية البنية التحتية للمنطقة التي تُعد إحدى الوجهات السياحية الثمانِ ضمن رؤية المملكة 2030, وتمتلك مقومات طبيعية وسياحية جاذبة.وبين أن منتزه الشروق الذي يُضاف إلى منظومة المنتزهات البلدية في المنطقة يُعد أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة وسيكون عنصر جذب للزوار والمرتادين بموقعه المتميز وتصميمه الأخاذ وجماله الطبيعي، فقد روعي في تصميم المنتزه احترام طبوغرافية الأرض ذات الطبيعة الجبلية المتدرجة التي تجعل منه منتجعاً سياحياً فريداً ومقصداً للأهالي والزوار والمصطافين من محبي الاستمتاع بالطبيعة.وأفاد الدكتور السواط أن تكلفة المشروع بلغت 40 مليون ريال ويقع على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع في إطلالة علوية جميلة على طريق الملك فهد، مشيرا إلى أن مساحة المسطحات الخضراء في المشروع تبلغ 62 ألف متر مربع مع مغطيات نباتية بمساحة 19 ألف متر مربع ويحتوي على 5668 شجيرة, إضافة إلى بحيرة مائية رئيسة وشلالات ونافورة مائية بمساحة 1785 متر مربع, وساحة بلازا مكوّنة من مسرح ومدرجات مكشوفة تتسع لـ 650 فرداً, كما يضم المنتزه ممرات مشاه بطول 7000 متر، و 4 أكشاك للخدمة، و 8 محلات تجارية, ومطعم مكوّن من طابقين بمساحة 365 متراً مربعاً جرى ترسية تشغيله على أحد المستثمرين، ومتاهة شجرية للأطفال تبلغ مساحتها 550 متر مربع، وعدد 5 مجمعات مواقف للسيارات بإجمالي طاقة استيعابية تتجاوز 600 موقف.من جهة أخرى وصف أهالي منطقة الباحة المنتزه بأنه تحفة جمالية ستضيف جمالًا وروعة إلى ما هي عليه المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها بأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.ورصدت عدسة "واس" جوانب بارزة من المنتزه، حيث بدت الطبيعة الخلابة سمة جميلة للمنتزه.// انتهى //13:57ت م0035