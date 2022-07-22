رفحاء 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية لينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، 936 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية تم خلالها تحرير مخالفتين، وإغلاق منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية.وعملت البلدية على صيانة 134 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال 400 متر طولي من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 2,000 مترٍ مربع من حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية، وإزالة 19 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، إضافة إلى رفع 1,071 م3 من المخلفات الإنشائية؛ كما شملت الجهود زراعة أكثر من 5,100 شجرة وشجيره وصيانة مسطحات خضراء بمساحة 282,000 م2.وأكدت أن الأعمال متواصلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.// انتهى //15:10ت م0038