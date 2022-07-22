الرباط 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسعقد وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي شارك في أعمال الدورة 15 لاجتماع التنسيق بين منظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي، الذي انعقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2022، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.وأعلنت الإيسيسكو اليوم أنه تم خلال هذه الاجتماعات عرض رؤية المنظمة وإستراتيجية عملها الجديدة الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في العالم الإسلامي وخارجه، وناقشوا العديد من التحديات العالمية التي تتطلب عملا مشتركا.كما تبادلت الإيسيسكو مع هذه الوفود مقترحات العمل المشترك في مجالات متعددة، منها تطوير مهارات الشباب لمواكبة تطورات سوق العمل ومهن المستقبل، والتدريب المهني ومكافحة عمالة الأطفال.// انتهى //15:12ت م0039