السيح 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واس‏تنطلق بمدينة السيح الخميس القادم، فعاليات "مهرجان الخرج للتمور", الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب الوزارة بالخرج، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك في ساحة الاحتفالات المجاورة لسوق الخضار الجديد غربي السيح، ويستمر شهرين.وأكد مدير المكتب المهندس خالد الدوسري، تميّز موسم إنتاج التمور في "واحة الخرج" بجودة المحصول قياساً بالمواسم الماضية، وذلك نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة "الغبير" حيث يتوقع أن يشهد المهرجان هذا العام وفرةً في كميات التمور الموردة، وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال فترة إقامة المهرجان.وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على ضبط جودة التمور المعروضة من خلال فحص جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من متبقيات المبيدات، وستتيح لصغار المزارعين والباحثين عن العمل فرصاً لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء.‏// انتهى //15:45ت م0042