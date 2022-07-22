الدمام 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسناقش فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، سبل التعاون مع مشروع الرامس بوسط العوامية، بهدف إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجهات الحكومية.وأكد مدير الفرع المهندس عامر المطيري, السعي لعقد اتفاقيات متعددة أو تفعيل عدد من البرامج والشراكات الاجتماعية المثمرة مع الجهات الحكومية والأهلية والخيرية التعاونية بالمنطقة، من أجل البناء والارتقاء بالعمل المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.فيما أشار مدير مشروع الرامس بوسط العوامية محمد التركي إلى أن إقامة الفعاليات في الموقع من ضمنها إقامة سوق للمزارعين وتفعيل يوم المرأة الريفية، إضافة للعديد من الفعاليات الزراعية والبيئية الأخرى، يهدف إلى إيجاد بيئة زراعية جاذبة للمجتمع.م . ك // انتهى //16:42ت م0047