الحديدة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 37.883 مستفيداً، وذلك خلال شهر يوينو 2022م.وراجع قسم الطوارئ 4.819 فردا، وعيادة الباطنية 5.641 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.374 حالة، وعيادة الأطفال 697 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 1.009 مرضى، وقسم التحصين 161 شخصا، وقسم التغذية 320 فردا، وقسم التوليد 45 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 562 شخصا، فيما صُرفت الأدوية لـ 14.100 مريض، كما راجع قسم الإحالة الطبية 28 شخصا، وعيادة الفحص المخبري 5.950 مستفيدا، فيما ، وقسم التوعية والتثقيف 3.177 شخصا.وفي الخدمات المرافقة استفاد 5.607 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و52 مستفيدا من قسم نقل الدم، و8 حالات من قسم التنويم.// انتهى //16:42ت م0048